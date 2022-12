No hay vínculo entre nuevos dueños de Cafesalud y Carlos Palacino: SuperSalud

En ese sentido, el funcionario explicó que el pago por la EPS solamente sería por cerca de la mitad de 1.45 billones de pesos.



“Este proceso tuvo unos 15 meses de ejecución en los que se presentaron criterios de orden técnico y financiero. Dentro de las posibilidades que estaban en el reglamento, una de ellas era que una parte de las acreencias fueran presentadas como parte del pago de la oferta a Cafesalud, pero eso tenía un límite: el 50% de ese valor”, dijo en BLU Radio.



“Aquí hay unas acreencias por 1.2 billones de pesos para prestadores. De ese valor, estimamos que pueden ser entre 500 o 600 mil millones de pesos, pero ese tiene que ser certificado por Cafesalud. Parte de la operación tenía que ver con la posibilidad de tomar las acreencias”, agregó.





No hay vínculo entre los nuevos dueños de Cafesalud y Carlos Gustavo Palacino



El superintendente manifestó que no hay vínculo entre Prestasalud, los nuevos dueños de Cafesalud y Carlos Gustavo Palacino, investigado por el desfalco de la EPS SaludCoop.



“Aquí hay que tener la garantía de que esos vínculos de ninguna manera deben interferir en la operación de Prestasalud. Y si deben salir personas que tienen alguna tacha en ese sentido habrá que hacerlo”, dijo, en referencia al hecho que en la junta directiva de Prestasalud se encuentre Jaime Barrera Fandiño, mano derecha de Palacino en Saludcoop.



Agregó que esto no significa que por esta razón el proceso de venta sufra alguna “interrupción".



El proceso fue transparente: Prestasalud



De otro lado, Jorge Gómez, vocero de Prestasalud, dijo que aquí lo fundamental es que el proceso ha sido absolutamente transparente.



“El doctor Barrero hace mucho tiempo que no tiene ninguna relación con el doctor Palacino. No porque haga parte de un proceso porque es acreedor de Cafesalud, no puede prestar los servicios. Este es un proceso absolutamente transparente”, enfatizó.



Agregó que la nueva compañía tiene un código de ética claro y que el compromiso de las compañías asociadas es que sí hay alguien que no debe estar en el consorcio, esta deberá apartarse.