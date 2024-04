Estos trabajos de call center y asistencia lo están esperando en Bogotá

Supernumerario-Banco de Occidente En Banco de Occidente estamos en la búsqueda de un supernumerario para el área de alertas. Podrán aplicar estudiantes activos de técnico, tecnólogo o carreras como administración de empresas, ingenierías y/o afines no necesariamente profesionales. Se deberá tener un año en labores administrativas, atención de PQRS, call center, back office y servicio al cliente con gestión de solicitudes.

Será el encargado de actualizar y realizar informes de cartera, semanal y mensual para el área comercial y gerencia financiera, así como de programar el pago a proveedores. Disponibilidad inmediata Compensación -$1’700.000básico + bonificación + auxilio de transporte Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, sábados medio día. Técnico, tecnólogo, o profesional en contaduría. Manejo de Excel (intermedio - avanzado), CRM y Word Office,

Agente call center-Consultorías Barriano S.A.S

Oferta

Horario de trabajo: lunes a viernes de 5 a.m. a 3 p.m. (no sábados ni domingos). Turnos fijos, no rotativos, descansas los fines de semana.

Pago de nómina: cada 10 días.

Contrato a término indefinido.

Ubicación: Edificio Seguro Bolívar, Carrera 10 #16-39, centro de Bogotá.

Salario Fijo: $1.650.000 - (Prestaciones de Ley) /incentivos económicos por temas de rendimiento en la Compañía + comisiones por ventas.

Para postularse debe enviar su hoja de vida al siguiente número: 319 622 2217 para agendar una entrevista presencia.

Requisitos

Nivel de estudios: Bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) hasta profesional

Ciudad de residencia: Bogotá

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.650.000 Aplique aquí