Joven gana beca para estudiar ingeniería eléctrica tras obtener altos resultados

La empresa Positive Energy entregó una beca a un joven de escasos recursos para que estudiara Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Norte, quien obtuvo un alto puntaje en sus pruebas de Saber.

El beneficiario es Juan Pablo Higuera, quien es egresado de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino. Él participó junto a seis personas más en este proceso del que resultó beneficiado.

"El nuevo bachiller, egresado de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino, representa el talento del Caribe colombiano, hoy ve sus sueños hacerse realidad con una beca que cubre la totalidad de sus estudios en Ingeniería Eléctrica, así como su formación en uno de los idiomas que ofrece la Universidad: inglés, alemán, francés, italiano o portugués. Este respaldo integral le permitirá no solo formarse como ingeniero electricista, sino también adquirir una sólida preparación en lenguas extranjeras", indicó la Universidad del Norte en un comunicado de prensa.

La entrega de la beca fue realizada el pasado jueves en Barranquilla con los socios fundadores y directivos de la compañía Positive Energy, William Tadeo Amín Burgos, Hernán Esteban Marchena Pizarro y Cristian Alfonso Morales Álvarez, todos egresados de la Universidad del Norte.



“Mi sueño siempre fue estudiar una carrera universitaria para aportar al progreso del país y apoyar a mis padres. Me he esforzado por ser un buen estudiante y sé que seguiré haciéndolo en la universidad, porque la perseverancia, la disciplina y las ganas de salir adelante han marcado mi camino”, señaló el ganador.

Finalmente, el gerente general de Positive Energy resaltó que el apoyo al beneficiario va más allá del otorgamiento de la beca, pues también contará con acompañamiento durante su etapa de prácticas y con la posibilidad de vincularse a proyectos reales del sector energético.