¿Se debe pagar el auxilio de transporte en la prima? No hacerlo daría multa de más de 7.000 millones

A la mayoría de trabajadores en Colombia les empezaron a pagar la Prima de Servicios, una obligación legal que suele consignarse entre el 15 y el 20 de diciembre y que representa un ingreso clave para miles de hogares en plena temporada navideña.

La prima legal equivale a 15 días de salario por cada seis meses trabajados durante el año. En el caso del pago de diciembre, corresponde al tiempo laborado entre julio y diciembre o al proporcional si no se completó el semestre. Sin embargo, cada año surge la misma inquietud entre empleados y empleadores: qué ocurre con el auxilio de transporte y si este debe incluirse en la liquidación.



¿Cuándo debe pagarse la Prima de servicios y auxilio de transporte?: qué dice la norma

Para resolver esta duda, Blu Radio consultó al bufete Scola Abogados. El especialista Sebastián Mejía, Líder de Derecho Laboral y Seguridad Social, explicó que el auxilio de transporte es un derecho que debe garantizarse a todos los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Aunque el auxilio de transporte no constituye salario, sí debe tenerse en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales, incluida la prima. Así lo explicó el experto: "Siempre que tengamos algún trabajador que tenga derecho a recibir el auxilio legal de transporte por tener un salario de hasta 2 SMLMV, debemos incluir dicho auxilio dentro de la liquidación del valor de la prima o estaremos haciendo un pago incompleto de la misma".

Esta precisión es clave, ya que muchos empleadores siguen excluyendo este valor al momento de pagar la prima, lo que puede derivar en incumplimientos legales.



Salario mensual x días trabajados del semestre ÷ 360: así se calcula la prima para salario ordinario. Foto: Blu Radio y Unsplash

Sanciones por no incluir el auxilio en la prima

Aunque parezca increíble, en Colombia aún son numerosas las empresas que omiten el auxilio de transporte al momento de liquidar la prima de servicios. Sin embargo, esta práctica puede traer consecuencias económicas de gran magnitud.

El no pago o el pago incompleto de la prima puede dar lugar a una investigación de oficio o a una queja formal ante el Ministerio del Trabajo. De comprobarse el incumplimiento, la sanción puede alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con un salario mínimo fijado actualmente en $1.423.500, una multa de ese nivel superaría los $7.000 millones. No obstante, las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad del caso, un análisis que queda en manos del Ministerio del Trabajo según las circunstancias específicas del incumplimiento.

Por eso, tanto trabajadores como empleadores deben revisar con cuidado la liquidación de la prima, especialmente cuando el salario está dentro del rango que da derecho al auxilio de transporte, para evitar errores que pueden salir muy costosos.