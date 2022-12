“No me censuraron, pero Felipe Zuleta fue agresivo conmigo”: Laura Gil

que se venían difundiendo sobre una supuesta censura en su contra.

Gil afirmó ser víctima de algunas respuestas agresivas de parte de Felipe Zuleta, pero descartó que se tratara de censura y lamentó que esta discusión se diera al aire.

Debe hacerse al aire porque “no se puede dar eco a algo que no es cierto” y que fue públicamente difundido en redes sociales, respondió Néstor Morales.

Por su parte, Felipe Zuleta afirmó que no existen tales agresividades y que se trata de la forma en que se dan los debates y que tocan de la misma forma a todos los panelistas del programa y en todas las direcciones. “En ocasiones, Néstor también me dice que no sea irrespetuoso y me llama la atención”, lo que no quiere decir que tenga esa postura, dijo.