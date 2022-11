“No nos vendemos, no tenemos precio”: princesa wayúu tras video de Fabio Zuleta

Hay indignación en la comunidad indígena tras las polémicas declaraciones del hermano del cantante Poncho Zuleta, el humorista Fabio Zuleta y un indígena en medio de un programa radial de Valledupar en el que hicieron comentarios discriminatorios y de explotación sexual contra las mujeres de la Alta Guajira.

En diálogo con BLU Radio, la princesa Primeria Barros Pimienta, indígena wayúu del clan Uriana del municipio de Uribia, La Guajira, aseguró que los comentarios de Zuleta “atentan claramente contra la dignidad y el valor de la mujer wayúu”.

“No soy ‘Chinita', ni estoy a la venta. La mujer wayúu tiene valor, pero no tiene precio. La mujer wayúu no se vende”, aseguró.

Asimismo, explicó que “de ninguna manera está permitido que las mujeres wayúu sean compradas o vendidas como simples objetos que no tienen un valor”.

Según Primeria, hay una gran diferencia entre lo que es la dote en su cultura ancestral y una burla sobre compra y venta de mujeres.

“La mujer wayúu tiene un valor incalculable dentro de la etnia indígena, somos el hilo conductor, el núcleo que mantiene unida a la familia. A través de la mujer wayúu heredamos nuestro clan”, afirmó.

Finalmente, indicó que la mujer wayúu es una autoridad espiritual dentro de la etnia y no solo es quien lidera ese valor ancestral, que muchos en Colombia conocen a través de las mochilas, “sino que es la que la portadora de todos los valores y costumbres”.

A través de su cuenta de Twitter, la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, aseguró que "las mujeres indígenas no son chinitas, no son mercancía, no son cosas que se venden o se comercializan al antojo. Son lideresas, son las encargadas de transmitir los saberes propios de los pueblos".

Además, pidió una investigación urgente de la Fiscalía sobre los hechos.