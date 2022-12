No queremos que nos cancelen los semestres: líder de representantes estudiantiles

Alejandro Palacios, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, reveló en Mañanas BLU detalles de la reunión que sostendrán líderes de profesores y estudiantes con el Gobierno, con el fin de superar el cese de actividades en universidades públicas del país. Además, rechazó la posibilidad de que se cancele el semestre en algunos planteles debido al paro.



“Nosotros no queremos que nos cancelen el semestre. Estamos dispuestos a reponer esas semanas sea en vacaciones, que se alargue un poco el semestre, porque nosotros entendemos que hay que defender la educación y también estudiar”, sostuvo.

De acuerdo con Palacios, el tema más importante que se piensa abordar es el rescate financiero de las universidades.



“Clave que nuestras universidades obtengan los recursos faltantes para el plan de financiación de este año. A las 32 universidades públicas les hacen falta 500.000 millones de pesos para los gastos de octubre, noviembre y diciembre”, indicó.



El representante también aseguró que para 2019 faltan 3,2 billones de pesos, “para que nuestras universidades no tengan que cerrar”.



“Es por eso que se nos están cayendo encima los techos”, aseguró.



