No se ha contemplado incorporación de desmovilizados en la Policía: Palomino

El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, aseguró en BLU Radio que no se ha contemplado la posibilidad de que desmovilizados de las Farc hagan parte de la policía rural, tras las afirmaciones del presidente Juan Manuel Santos que no descartó esa posibilidad .

“Eso no se ha contemplado hasta el momento. La policía rural ha venido funcionando en Colombia desde hace muchos años; muchos proyectos se han desarrollado de la mano de los carabinero”, dijo.

En ese sentido, Palomino agregó que esa propuesta no la ha escuchado y que lo único cierto es que los carabineros continuarán su lucha contra el crimen.

“Esa propuesta no existe. No creamos cosas que no hay sido consideradas”, aclaró.

El presidente Juan Manuel Santos, desde Francia donde se encuentra en visita oficial, aseguró que no está negociando el futuro de la Policía con las Farc, ante las críticas que recibió por sus afirmaciones sobre la posibilidad de que desmovilizados del grupo guerrillero integren la policía rural.

“Están regando toda clase de versiones, que ya entregamos el país al comunismo. Han llegado a decir que la Policía va a ser dirigida por un comandante guerrillero. ¿A quién diablos se le ocurre que uno va a negociar semejante despropósito? Lo dicen sin ninguna vergüenza para generar propaganda destructiva que hace daño”, indicó Santos.