No se trata de colgar la cabeza de MinDefensa como trofeo: Roy Barreras

El senador Roy Barreras, citante al debate de moción de censura contra el ministro de Defensa

, habló en Mañanas BLU sobre el escenario político tras la renuncia del funcionario.

No deje de leer:

El congresista, cuya denuncia sobre muertes de niños en un bombardeo propició la caída de Guillermo Botero, dijo en Mañanas BLU que hay nuevas mayorías en el Congreso y que no se trata de colgar la cabeza del saliente funcionario como si se tratara de un trofeo.

Publicidad

“Tomadas las decisiones, la ley determina que la renuncia no obsta para no votarla. Ahora, no se trata de colgar trofeos de caza, eso es vano y no es útil para nadie”, declaró el congresista.

Frente a la votación de la moción de censura, pese a la salida de Botero, Barreras sostuvo que hay una nueva mayoría en el poder Legislativo.

“Las decisiones de bancadas están tomadas, yo quiero además no solo respetarlas, sino agradecer a mi partido, el partido de la U, al partido Liberal, a Cambio Radical, que por unanimidad decidieron votar la moción de censura y que, junto a los partidos alternativos, el Verde, el Polo, Decentes, en fin, constituyeron una nueva mayoría que hoy le dice al Gobierno que se necesita una nueva actitud frente a la seguridad nacional y frente al respeto de los derechos humanos”, sostuvo Barreras.

Según Barreras, Botero “era agente político de sectores guerreristas”. El congresista, además, reprochó que el saliente funcionario no hubiese mencionado en el anuncio de su renuncia la muerte de los menores de edad ni los hechos de violencia en el Cauca.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

“Las preguntas están sin responder, oyentes podrían decir hoy, bueno si ya anunció el ministro, qué sentido tiene una moción de censura para destituirlo, y eso suena con alguna lógica, pero de otro lado hay quienes dicen: no se crea que la renuncia del ministro ha resuelto todos los problemas de seguridad. Hay que esperar que quien llegue a esa cartera y sobre todo el presidente de la República le ofrezca a Colombia una agenda de país”, sostuvo.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa en Mañanas BLU.

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.