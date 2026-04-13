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"No somos sus subalternos": Rafaela Cortés responde a amenazas de destitución de Gustavo Petro

Con un mensaje claro y directo, Cortés le envió un mensaje a los mandatarios locales y departamentales recordándoles que gozan de una autonomía

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta.jpg
Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta //
Foto: suministrada
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND) rechazó las advertencias lanzadas desde la Casa de Nariño contra mandatarios regionales y exigió respeto a la autonomía territorial.

En un clima de creciente tensión entre el Gobierno central y las regiones, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y actual presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), emitió un contundente pronunciamiento en su cuenta de X en defensa de la institucionalidad local. La mandataria calificó como un “tema no menor” las recientes advertencias de destitución dirigidas al alcalde de Bucaramanga y al gobernador de Santander desde la Casa de Nariño.

Con un mensaje claro y directo hacia el presidente Gustavo Petro, Cortés les envió un mensaje a los mandatarios locales y departamentales, recordándoles que gozan de una autonomía que debe ser respetada: “Amenazar desde la Casa de Nariño a un alcalde con destituirlo y ‘advertir’ a un gobernador en el mismo sentido, aun cuando carezca de sustento jurídico, no es un tema menor. Alcaldes y gobernadores no somos subalternos del presidente”, enfatizó la funcionaria.

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La presidenta de la FND manifestó su total solidaridad con los alcaldes afectados y, especialmente, con el gobernador de Santander, señalando que los pronunciamientos del Gobierno nacional resultan “incomprensibles” dentro de un Estado social de derecho.

Pese a la dureza de sus reclamos, la gobernadora del Meta reiteró su disposición para tender puentes, instando al jefe de Estado a abandonar las vías de la confrontación por canales no oficiales y a retomar la institucionalidad.

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