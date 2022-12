No son masacres, son homicidios colectivos y no volvieron, nunca se fueron: Duque

Al finalizar un consejo de seguridad en Chachagüí, Nariño, el presidente Iván Duque resaltó la importancia del cuerpo élite anunciado por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para dar con los responsables de las seis masacres registradas las últimas semanas, pero pidió precisión con el término, indicando que son homicidios colectivos.

El presidente agregó que no se trata del regreso o aumento de estos asesinatos, sino que nunca han dejado de estar en el panorama nacional.

“Muchas personas han dicho “volvieron las masacres, volvieron las masacres”, primero hablemos del nombre preciso, homicidios colectivos y, tristemente hay que aceptarlo como país, no es que hayan vuelto, es que no se han ido”, dijo el mandatario.

Nuevamente, el presidente puso sobre la mesa la comparación de datos, asegurando que desde 1998 hasta hoy, en Colombia se han presentado 1.361 asesinatos colectivos y en dos años de su gobierno se han presentado 37, “que equivalen al 2% de los homicidios colectivos de las últimas dos décadas. Y producto de estos, se han presentado 7.458 víctimas en estos 22 años”.

Duque hizo énfasis en que detrás de los homicidios está el crimen organizado, en algunos casos, pero en la gran mayoría los responsables son grupos terroristas como el ELN, las disidencias de las Farc: los ‘Pelusos’, los ‘Caparros’, la ‘Oliver Sinisterra’ y el Clan del Golfo.

Señaló que estos hechos derivados del narcotráfico no son gratuitos, y son producto de la expansión de los cultivos ilícitos.

“Aquí no estamos eludiendo el problema, no es que haya vuelto, es que no se ha ido. Hemos teniendo años mejores que otros sí, también hay que ponerlo en perspectiva, el 2019 fue el año con la tercera menor tasa de homicidios desde 1977 y este año llevamos una reducción de homicidios del 11%”, afirmó el presidente de la República.

Finalmente, aseguró que dio orden a la cúpula de las Fuerzas Armadas para que sean implacables con esas estructuras, “mejoremos la inteligencia y también podamos buscar protección colectiva. Tenemos que hacer mucho y no vamos a descansar”.