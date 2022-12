No tenemos controversia con camioneros, sino con la contaminación: Claudia López

Claudia López dijo que la única solución viable para un eventual levantamiento de la medida de restricción de movilidad de vehículos de carga es que el gremio presente un plan de chatarrización y renovación del parque automotor.

“La salud de los bogotanos es un derecho y no se negocia. Todos tenemos la obligación de contribuir, aquí no estamos buscando culpables, pero sí acciones y compromisos responsables para que no sigamos como si nada. No puede ser que 2.000 personas al año, casi 400 de ellas niños, se mueran por una causa que podemos prevenir con acciones”, expresó Claudia López.

La mandataria dijo que respeta el derecho a la protesta que adelanta este sector camionero en la capital del país.

“Yo quiero reiterar que nosotros no tenemos ninguna controversia con los camioneros, sino con la contaminación del aire. No es con los camioneros es el con el uso de vehículos tan viejos, de más de 20 años, que ni siquiera pueden usar el biodiésel un poco menos contaminante que se ha venido produciendo en los últimos años” expresó López.

Así mismo dijo que la ciudad está dando ejemplo en la región con la renovación de la flota de Transmilenio y SITP, la cual estará lista en un 70% en el año 2023. Además, manifestó que seguirá acompañando al sector transportador en las reuniones con el ministerio.

“Seguiremos acompañando a los camioneros en los diálogos que debe tener con el Gobierno Nacional para que se adopte ese compromiso de chatarrización y renovación de la flota, esa es la única solución, se tiene que hacer eso, eso no es capricho y no es terquedad, es que la vida y salud de los bogotanos no la vamos a seguir sacrificando y vamos a tomar decisiones enserio”, añadió López.