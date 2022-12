No vamos a entregar en bandeja de plata a jefes de jerarquía militar: Lara a CPI

El representante Rodrigo Lara, coordinador ponente de la de justicia transicional, dijo en BLU Radio que las observaciones al proyecto que hace la fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Fatou Bensouda, no tiene en cuenta el contexto de la norma jurídica colombiana.



“Las observaciones que hace la fiscal Fatou Bensouda son bien intencionadas, pero no obedecen a un análisis profundo de la norma colombiana”, dijo.



En ese sentido, Lara explicó que el Estatuto de Roma “entrega un amplio margen de discrecionalidad a los estados para definir las sanciones y los criterios de responsabilidad”.



“En la norma colombiana debemos precisar si ese militar o ese superior tenía responsabilidad sobre la zona donde se cometieron los delitos”, dijo.



Lara manifestó que “de resto se mantiene la misma responsabilidad” que establece al Corte Penal Internacional.



“El principio de posición de garante. Es decir, responde el superior jerárquico cuando tiene control efectivo sobre su tropa y responde por la acción, es decir por participar en la comisión del delito”, explicó.



Finalmente, el codirector de Cambio Radical dijo que el proyecto busca entregar en bandeja de plata a los jefes militares y enfatizó en que el país tiene que mantener el principio establecido en el proyecto de Jurisdicción Especial para la Paz.



“No vamos a entregar en bandeja de plata a nadie la institucionalidad del Estado colombiano. No vamos a entregar en bandeja de plata a los máximos responsables de nuestra jerarquía militar”, enfatizó.



En un artículo escrito para la revista SEMANA, la fiscal de la CPI hace algunos reparos al acuerdo alcanzado con las Farc, respecto a la responsabilidad del alto mando en delitos.



En uno de ellos afirma que ve “con cierta preocupación que en la versión final se haya eliminado toda referencia directa al correspondiente artículo 28 del estatuto” de Roma, que habla sobre la “responsabilidad de los jefes y otros superiores” en los delitos de guerra.