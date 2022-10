"No vamos a permitir la toma de aviones; eso es un secuestro": Aerocivil

vuelo Bogotá-Armenia, pero dijo que no permitirá la “toma de aviones por parte de pasajeros.



“Los primero que debo decir es que entendemos la molestia de los pasajeros, pero lo que la Aeronáutica no va aceptar es la toma de los aviones, eso es un delito”, expresó.



Agregó que ese tipo de comportamientos pueden ser considerados “secuestros” y que las vías de hecho no están aprobadas.



“La solución no puede decir vamos a tomarnos del avión, esa es una vía de hecho”, reiteró.



Sin embargo, Lenis admitió que en el aeropuerto Eldorado “hay un problema operacional”, que están tratando de solucionar.



Pasajeros durmieron en avión de Avianca el Eldorado



El vuelo 9845 de Avianca que cubría la ruta Bogotá – Armenia no pudo despegar porque el copiloto no se presentó al momento de despegar, según dijeron a BLU Radio los pasajeros.



El hecho afecta a por lo menos a 108 personas, quienes denuncian que hacia las 10 de la noche un funcionario de la aerolínea les informó que se tenían que bajar del avión porque, al parecer, el copiloto no había llegado a trabajar.

Ante este hecho, los pasajeros decidieron no bajarse de la aeronave, por lo que la aerolínea tuvo que proveerlos de cobijas. El avión aún permanece en la pista del Puente Aéreo.

También se presentan demoras en vuelos con destino a Medellín, Cali y Cúcuta.