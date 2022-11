No vamos a ser negociadores sino moderadores en el Catatumbo: José Noé Ríos

con esta población para abordar todos los puntos de manera integral.

“Vamos a tratar de generar un ambiente de confianza y respeto, que logre desarrollar los temas y que además logre el retorno a la normalidad”, dijo Ríos.

El presidente Juan Manuel Santos había invitado a los campesinos del Catatumbo a reunirse en Bogotá con el Gobierno central en procura de lograr un acuerdo que permita beneficiar a los habitantes y levantar el paro que afecta a esta región del país que ya pasó los 20 días.

Los campesinos del Catatumbo no accedieron al encuentro porque manifestaron que no se sentarán en una mesa de conversación en donde el presidente Juan Manuel Santos no esté presente y que además la convocatoria se hizo a través de medios de comunicación y no se les comunicó cómo llegar a la capital país.

Las peticiones de los manifestantes, acusados por el Gobierno de estar infiltrados por grupos subversivos, tienen que ver con atención integral social, una zona de reserva campesina, la suspensión de la erradicación manual de cultivos ilícitos y terminar las concesiones minero energéticas a las multinacionales.

Las movilizaciones en la región del Catatumbo que se presentan desde el 10 de junio exigen mejores condiciones para esta zona de reserva campesina y la sustitución de cultivos ilícitos.