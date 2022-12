No veo el nexo entre detenidos y la bomba del Andino: Sigifredo López

Iván Ramírez, alias ‘Talibán’, estaría implicado en los recientes atentados terroristas, según pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación.



Sin embargo, el exdiputado del Valle del Cauca Sigifredo López aseguró que los 9 capturados por el atentado en Centro Andino, en Bogotá, están siendo presionados y la Fiscalía está presionando a los jueces.



“Es tal la presión que se obligó a que los jueces sintieran esta presión y esta la critico porque se convirtió en una práctica normal en la Fiscalía”, añadió.



“Me parece que a los ciudadanos no se les puede despellejar, el principio de la presunción de inocencia no puede ser vulnerado, como ocurre diariamente en Colombia”, agregó el exdiputado.



En ese sentido, agregó que no encuentra un nexo directo entre los acusados y la bomba en Centro Andino.



Finalmente, anunció que presentará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



