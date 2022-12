No vi piedras ni manifestantes: mujer que acompañaba a gobernador de Boyacá

Deisy Rodríguez, una mujer que acompañaba al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en el momento en que se accidentó manifestó que no alcanzó a ver si el hecho se presentó como producto de la acción de los manifestantes.



“Íbamos y de repente alguien dijo: ‘cuidado, cuidado’ porque íbamos a chocar con un bus, pero todo se dio muy rápido”, dijo.



Agregó que el bus de la empresa Libertadores frenó en seco después de chocar contra otro vehículo, aunque dijo no recordar si alguien los atacó.

“No menciono manifestantes, porque no los vi en ese momento. El vehículo de transporte público se atravesó repentinamente y nosotros no pudimos frenar”, agregó.



El gobernador Carlos Amaya resultó herido en el accidente y fue trasladado a la ciudad de Tunja, donde fue sometido a varias cirugías y se encuentra estable.