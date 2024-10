Que no se trunque otro esfuerzo por descentralizar el país: Anif por ley de transferencias

Han pasado cinco debates de los ocho correspondientes de un acto legislativo que busca reformar el sistema de transferencias que el Estado traslada a los entes territoriales.

El pasado martes, en diálogo con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo , se refirió al debate en torno a este proyecto y aclaró que el mismo cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien ha comprometido su apoyo a la iniciativa.

"El gobierno apoya el proyecto que se está tramitando y no solo el Ministerio del Interior", afirmó Cristo, quien también destacó que la discusión no se limita a si se apoya el proyecto, sino que el enfoque se centra en cómo este se implementará.

Uno de los gremios en pronunciarse al respecto fue Anif y su presidente, José Ignacio López, habló al respecto en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Publicidad

Durante su intervención, López expresó su preocupación con este acto legislativo, el cual, para su concepto, "no es innovador", ya que Colombia ya ha experimentado con ello en la década de 1990 con resultados no satisfactorios. López subrayó que es fundamental discutir y revisar la fórmula basada en el PIB que se propone, ya que, a su juicio, no responde a la real necesidad del país.

"Hay que decirlo, más allá de las mejoras que pueda tener este acto legislativo, todavía preocupa que estemos haciendo una descentralización con una fórmula mal calibrada que nos lleve a un problema de sostenibilidad fiscal en un futuro no tan lejano. Si no replanteamos esa fórmula, inequívocamente esto va a llevar a una atención fiscal muy fuerte en el país. Probablemente esto también puede empezar a generar preocupaciones inmediatas y, en últimas, se vea truncado otro esfuerzo por descentralizar el país. Eso es lo que más nos preocupa en este momento", manifestó López.

Publicidad

La inquietud principal de López también se centra en el hecho de que, según el proyecto, el acto legislativo solo entrará en vigor tras la aprobación de una ley de competencias que determine qué tareas asumirán las entidades locales. Esto, a su vez, generará incertidumbre sobre los recursos disponibles.

"Hasta ahora estamos comenzando este camino con la reforma constitucional y para terminarlo tiene que aprobarse una ley de competencias. Esto no es un tema de coyuntura, sino un tema estructural de funcionamiento del Estado colombiano que el Gobierno quiere plantear ese debate al país", enfatizó López.

Necesidad de un diálogo abierto

López también mencionó que el deseo del ministro Cristo de abrir espacios de diálogo es un elemento positivo que podría permitir alcanzar consensos. Sin embargo, subrayó que así como se priorizan las demandas de los gobernadores y alcaldes, también es crucial atender las preocupaciones sobre los efectos que esta reforma puede generar a largo plazo en la sostenibilidad fiscal del Estado.

Publicidad

"Me deja tranquilo la actitud de escucha del ministro, pero no me deja tranquilo un reordenamiento de fichas, de cara a las necesidades y a la presión de gasto que vamos a tener los próximos años. Eso va a intranquilizar a los mercados financieros. Aquí lo preocupante es que los financiadores de nuestra deuda, los inversionistas, los que están comprando los títulos de deuda pública, quedan intranquilos con una reforma que va a dejar sin espacio fiscal al Gobierno central", aseveró López.

Escuche la entrevista completa aquí: