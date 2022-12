Nueva denuncia enreda a médico que atendió a Nacho Vidal

Una nueva denuncia se conoció, en las últimas horas, contra el médico de la Clínica Country de Bogotá que atendió al actor porno español Nacho Vidal.



A través de un video, Fabián Rodolfo Arboleda Galvis, quien actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires, manifestó que fue atendido el pasado 24 de septiembre por el mismo médico, y, según la denuncia, también se propasó.



“Tras el acto sexual abusivo ejecutado este 17 de octubre por un médico de la Clínica del Country en contra de Ignacio Jorda, más conocido como Nacho Vidal, el señor Fabian Rodolfo Arboleda Galvis, quien actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires y quien fuera atendido el pasado 24 de septiembre, en la misma Clinica y por el mismo médico, debido a una intensa bronquitis que lo aquejaba, denunció en video adjunto las mismas prácticas abusivas, realizadas desplegando exactamente la misma conducta criminal que fuese realizada sobre el reconocido actor porno”, dice un comunicado del abogado de Nacho Vidal.

El denunciante

A propósito de esta denuncia, Arboleda indicó que en ese momento no dio a conocer el hecho ante las autoridades, pero tras lo sucedido con Nacho Vidal se motivó a denunciar “como una voz de apoyo y solo contar mi versión”.

“Me hizo los exámenes de rutina y después en la cama me dijo que me bajara y me coqueteó. Luego me mandó a hacer terapias respiratorias, me sacaron la sangre. Estuve cerca de 4 horas en la clínica”, narró.

Agregó que el médico nuevamente lo revisó. “Me dijo que me pusiera de pie, bájese los pantalones y me volvió a tocar”, expresó el comunicador que actualmente reside en Argentina.

“Si a mí el abogado de Nacho me dice que me necesita como testigo en la Fiscalía voy a ir a contar”, manifestó.



Este es el video de la denuncia: