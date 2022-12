Nuevo atraco masivo en bus de SITP al sur de Bogotá

Se presentó un nuevo asalto a un bus del Sistema Integrado de Transporte, esta vez en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá.



Según cuentan los pasajeros, tres delincuentes armados con cuchillos se subieron sobre la carrera 86 con calle 40 Sur al vehículo, luego de que el conductor del bus se estacionara y abriera las puertas en uno de los paraderos de la Avenida Ciudad de Cali. (Lea también: Murió mujer tras ser arrollada por bus SITP en Bogotá )



“Eran aproximadamente tres, me asusté, quedé quieto, no sabía si bajarme. El conductor del SITP no hizo nada, siguió su marcha normal. Éramos como 12 o 15 pasajeros, la mayoría mujeres”, dijo una de las víctimas.



El afectado manifestó que los ladrones tardaron unos minutos en cometer el hurto y luego escaparon hacia el barrio Patio Bonito. (Lea también: Unos 5.000 buses tradicionales serán operados por SITP hasta su chatarrización )



“Se presentó un asalto en el sector de Patio Bonito, ingresaron a un bus y asaltaron al menos 9 personas. Solicito a la ciudadanía apoyo con información que nos pueda brindar”, dijo la coronel Janeth Bejarano, oficial de inspección de la Policía de Bogotá.



La Policía espera que las victimas denuncien a los delincuentes porque al parecer solo una persona se acercó a la Unidad de Reacción Inmediata de la localidad de Kennedy.