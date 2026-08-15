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OIM alerta sobre riesgo de trata de personas en zonas afectadas por terremoto

De acuerdo con la OIM, los desastres y las emergencias humanitarias aumentan los riesgos de trata de personas, debido al desplazamiento, la separación familiar, la pérdida de medios de vida y redes de apoyo.

Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira.
Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira. Foto: EFE.
Por: Redacción BLU Radio y EFE
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Actualizado: 15 de ago, 2026

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió este sábado sobre el riesgo de trata de personas en las zonas afectadas por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, ante la vulnerabilidad de quienes han perdido sus viviendas, sus medios de vida o sus redes de apoyo.

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"Las redes de trata suelen aprovechar la vulnerabilidad y la urgencia de las comunidades afectadas para acercarse con falsas promesas de empleo, apoyo económico, oportunidades educativas o carreras deportivas", indicó Dayan Corrales, coordinadora del Programa de Trata de Personas de la OIM en Colombia.

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En ese sentido, el organismo de Naciones Unidas pidió hacer un uso responsable de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Advirtió que muchas de las ofertas engañosas llegan por estos medios, y que es de alto riesgo difundir imágenes, ubicaciones o datos sensibles de menores.

"Es fundamental que los niños, niñas y adolescentes permanezcan siempre bajo la compañía de sus familias en áreas comunes y baños, evitando confiar su custodia a desconocidos", se lee en documento.

La OIM, que hace parte del sistema de Naciones Unidas, señaló que entre las principales situaciones de explotación se encuentran la sexual comercial, el trabajo forzado, la mendicidad ajena, el matrimonio servil y la adopción ilegal, según el organismo, que alertó especialmente sobre los riesgos para las personas alojadas en albergues colectivos temporales.

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