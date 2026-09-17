Operación ‘Alba II’: capturan en Colombia a ocho prófugos buscados por Interpol

La operación ‘Alba II’, ejecutada por la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia, en coordinación con la DIJIN, permitió la captura de ocho prófugos de la justicia que tenían notificación roja de Interpol y eran requeridos por las autoridades de Costa Rica, España, Honduras, México, Perú, Polonia y Bélgica.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Bogotá. Los capturados son señalados de delitos como narcotráfico internacional, lavado de activos, tráfico de armas de fuego, organización criminal y estafa.

¿Quiénes eran los prófugos?

Roberto Rodríguez Maldonado, capturado en Cali, Valle del Cauca, es requerido por España por el delito de tráfico de estupefacientes. Es señalado de integrar una red transnacional en la que coordinaba la logística y el envío de cargamentos de cocaína hacia territorio europeo.



Julio César Maldonado Hernández, capturado en Medellín, Antioquia, es requerido por las autoridades de Honduras por el delito de lavado de activos. Las investigaciones lo vinculan con la apropiación y desviación de recursos públicos destinados a obras de infraestructura vial que no fueron ejecutadas.

Sindy Johana Roque Mejía, capturada en Bogotá D. C., es requerida por México por el delito de tráfico de estupefacientes. Según las autoridades, cumplía funciones operativas de transporte aéreo de sustancias ilícitas mediante vuelos comerciales internacionales.

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Marín Alonso Vázquez Ruiz, capturado en Cartagena, Bolívar, es requerido por las autoridades judiciales de Perú por los delitos de tráfico de armas y usura. Fue identificado en diligencias judiciales tras reportes de disparos con armas de fuego en zonas residenciales.

Luis Gerardo Chévez Gracia, capturado en Cali, Valle del Cauca, es requerido por Costa Rica por el delito de estafa y está vinculado con maniobras ilícitas contra el patrimonio económico de víctimas en ese país.

Persona capturada por la Interpol en Colombia. Foto: suministrada.

Raúl Muñoz Ferrer, capturado en Medellín, Antioquia, es requerido por Polonia por el delito de organización criminal. Es investigado por pertenecer a una red de fraude financiero que empleaba empresas fachada para simular transacciones comerciales, evadir impuestos y blanquear capitales.

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Santiago Granada Escudero, capturado en Yotoco, Valle del Cauca, es requerido por el Reino de España por tráfico de estupefacientes. Según las autoridades, era el encargado del transporte, ocultamiento y distribución interna de alcaloides en ciudades españolas.

Luis Octavio Ayala Pava, capturado en Cali, Valle del Cauca, es requerido por España por tráfico de estupefacientes. Según las autoridades, actuaba como correo humano o pasante de droga, acondicionando cocaína en equipajes para vulnerar los filtros aeroportuarios.

Los ocho capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras las autoridades de los países requirentes formalizan las respectivas solicitudes de extradición, de acuerdo con los tratados vigentes.

Las autoridades señalaron que, con esta operación, buscan evitar el asentamiento y la articulación de estructuras criminales extranjeras en territorio colombiano.

