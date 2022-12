Operación deja al descubierto vínculos de cabecilla de Farc con mafia italiana

Una operación internacional dejó al descubierto los vínculos de un cabecilla de las Farc con la mafia italiana, según revela este miércoles la prensa italiana.

Las autoridades indican que la operación permitió identificar a un jefe guerrillero, que opera desde las selvas colombianas y del cual aún no se conoce el nombre, quien sería el encargado de enviar toneladas de cocaína a Europa.



Los medios italianos indican, sin embargo, que la captura del enlace colombiano ha estado obstaculizada por el hecho de pertenecer a las Farc y por operar desde la “selva amazónica”.



En total fueron 38 las personas arrestadas, 34 en Italia y 4 España, presuntamente vinculadas con Ndrangheta, una poderosa organización criminal italiana.



En el operativo participaron agentes de la DEA y de la Marina estadounidense, autoridades españolas e italianas.



En la investigación, fueron decomisadas al menos 4 toneladas de cocaína, numerosos bienes inmobiliarios en Lazio y Calabria.