Operación militar en La Guajira: rescatan a 22 personas secuestradas en una ranchería de Riohacha

Una operación coordinada entre el Gaula Militar de la Guajira, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la liberación de 22 personas en ese departamento. Las víctimas, entre quienes se encontraban siete menores de edad, permanecían retenidas bajo amenazas en sus propias viviendas en la ranchería Santa Lucía, jurisdicción rural del municipio de Riohacha.

La intervención oficial se desencadenó tras la denuncia ciudadana interpuesta en las líneas de prevención. De manera inmediata, el Gaula Militar desplegó un dispositivo de registro y control en el área para asegurar la zona y salvaguardar la integridad de los habitantes de esta comunidad indígena.

“En el lugar de los hechos también se tiene conocimiento de que fueron sacrificados 25 chivos, generando el delito de abigeato y afectando el patrimonio de la comunidad indígena”, señaló el Mayor Héctor Fabio Millán García, comandante del Gaula Guajira. Según el reporte de las autoridades, el ganado iba a ser destinado a la comercialización ilícita, afectando directamente el sustento económico de la población nativa.

El operativo militar concluyó con la captura en flagrancia de un ciudadano, quien quedó a disposición de la justicia bajo el cargo de secuestro simple. Tras el procedimiento, la Décima Brigada del Ejército Nacional ratificó el compromiso de mantener las acciones conjuntas para neutralizar las amenazas criminales en la región. Asimismo, las autoridades recordaron que la Línea 147 permanece habilitada para denunciar cualquier hecho que atente contra la libertad personal.

