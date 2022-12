Oposición venezolana pide mediación del papa en crisis política

Parte de la oposición y del sector estudiantil venezolano se manifestó este jueves para pedir, los primeros, la "intervención" del papa Francisco y los segundos la "dimisión" del director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), todos motivados por la muerte el martes de un joven durante unas protestas.



La Fiscalía informó que Javier Mora, de 23 años, oficial de este cuerpo ya fue imputado por el Ministerio Público (MP) por "homicidio intencional calificado" por la muerte el martes de Kluivert Roa, de 14 años, por un tiro en la cabeza disparado según este organismo, con una escopeta de perdigones de plástico durante una manifestación en la occidental San Cristóbal.



Esta muerte llevó hoy a que la opositora María Corina Machado liderase por la mañana una concentración de cerca de un centenar de simpatizantes en la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas donde entregó una carta dirigida al papa Francisco.



En la misiva pide al líder de la iglesia católica su "protección" e "intervención" a "favor de la vida de los hijos de las madres venezolanas" que, según el escrito, "están siendo asesinados en Venezuela".



"Hemos acudido aquí para dirigirnos al Santo Padre, al papa Francisco (...) para pedirle que interceda por nuestros hijos que hoy no los matan y nos los asesinan", afirmó la exdiputada a los periodistas, en una concentración en la que también acudieron familiares de los líderes opositores presos Leopoldo López y Antonio Ledezma.



Prácticamente al mismo tiempo decenas de estudiantes exigían la destitución del director de la PNB en la sede del ministerio de Interior también en la capital venezolana y que, en palabras del presidente de la Federación de Centros Universitarios para la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Hasler Iglesias, "tiene que hacerse responsable de la actuación de sus funcionarios".



Esta fue una de las demandas que los universitarios entregaron por escrito en la sede de Interior junto con la derogación de la resolución 8610 aprobada unas semanas y que autoriza a emplear el "método del uso de la fuerza potencialmente mortal" durante las manifestaciones cuando la situación así lo requiera.



"Queremos ver soluciones y resultados", afirmó Iglesias sobre sus peticiones y advirtió que, de no ser así en un tiempo que no especificó, saldrán como este miércoles de nuevo a las calle "de manera pacífica pero contundente".



A la espera de respuestas por parte del ministerio de Interior y su titular, Carmen Meléndez, los estudiantes sí vieron hoy como la Fiscalía imputaba a javier Mora, el PNB detenido ayer por presuntamente ser el autor del disparo que acabó con la vida de Roa.



La titular del MP, Luisa Ortega Díaz, informó durante una entrevista por el canal privado Venevisión de que durante la investigación se hará una reconstrucción de los hechos y serán entrevistados "algunos testigos".



Indicó además que hay nueve detenidos por las manifestaciones que se vivieron en varios puntos de la capital del estado Táchira, aunque no facilitó identidades.



Señaló también que sobre la resolución 8610, desde su cargo, ha hecho una recomendación: "yo reitero el artículo 68 de la Constitución que es que está prohibido el uso de las armas en las manifestaciones".



El defensor del pueblo, Tarek William Saab, coincidió con la Fiscal y al comentar a medios locales que un arma "no debe usarse en manifestaciones pacíficas o de cualquier signo, y menos usarlas en el rostro de las personas porque el resultado es fatal".



Saab calificó la muerte de Roa de "vil asesinato".



"En medio de una manifestación no debió de haber ocurrido que un menor de edad (...) haya sido vilmente asesinado por el uso impropio, por el uso indebido, por el uso ilegal, por el uso criminal, de un arma que según toda la experticia (...) fue una escopeta de perdigones de plásticos", sostuvo.



La muerte del joven Kluivert Roa generó también reacciones a nivel internacional en boca de, entre otros, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien calificó de "horrenda" su muerte durante su segunda comparecencia esta semana ante el Congreso.



Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, lamentó "profundamente" la misma e hizo un llamamiento a un diálogo "inclusivo" entre el Gobierno venezolano y la oposición.



EFE.