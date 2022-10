Accidentes de tránsito dejaron más de 6.300 muertos en 2016: SuperTransporte

En 2016, las autoridades de Tránsito a nivel nacional impusieron 1.882.760 comparendos relacionados con infracciones asociadas a la seguridad vial (un 3% menos que en 2015).



Sin embargo esas infracciones ocasionaron un total de 38.420 accidentes donde murieron 6.385 personas.



El balance lo entregó la Superintendencia de Puertos y Transporte en dónde también precisó cuáles fueron las infracciones que impactaron la seguridad vial de los colombianos.



El superintendente, Javier Jaramillo, mostró su preocupación con infracciones tales como conducir en estado de embriaguez que muestra una alta reincidencia por licencia.



"Hay algo que anotar y muy importante lo que está pasando con las infracciones por conducir en estado de embriaguez. Se impusieron un total de 26.359 comparendos Y en el estudio encontramos que desde que se impuso el comparendo, hasta cuando se surtió la sanción, estás mismas de licencias que debían estar suspendidas tuvieron 31.243 sanciones más", dijo.



Las ciudades donde más comparendos se impusieron el año pasado fueron Medellín (56.923), Cali (154.529), Barranquilla (149.897), Bogotá (110.376) y Santa Marta (69.619). En estas cinco ciudades, los comparendos impuestos ascienden a $361.458 millones.



El informe muestra que el 89% de los comparendos impuestos fueron para vehículos de servicio particular (1.676.826): el 56 por ciento de multas en esta modalidad fueron para motocicletas (882.071); el 11 por ciento restante de los comparendos fueron para vehículos de servicio público (205.934).



Otras infracciones que no vieron comportamientos significativos fueron: no portar el Soat fue la infracción de mayor incremento porcentual en 2016 (92,2%), al pasar de 109.534 a 210.567 comparendos.



En 2016 fueron sorprendidos 392.532 vehículos sin revisión técnico-mecánica: 60,4 por ciento más que los registrados en 2015.



Las infracciones a motociclistas que no acatan las normas de Tránsito tuvieron un incremento de 34 por ciento: pasaron de 260.852 a 349.693.