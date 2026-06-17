Operación militar en Cauca deja cinco disidentes de la ‘Jaime Martínez’ muertos

Una operación militar en el departamento del Cauca terminó con la muerte de cinco presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. La acción fue ejecutada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, que adelantaban acciones ofensivas contra esta organización criminal señalada de cometer múltiples hechos violentos en el occidente colombiano.

Los cinco hombres hacían parte de una comisión armada responsable de diversas acciones criminales en el departamento, entre ellas la instalación de artefactos explosivos en el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío. Ese ataque es recordado como uno de los hechos más violentos ocurridos recientemente en la zona, pues dejó un saldo de 21 personas muertas y 45 más heridas.

#LoÚltimo | Contundente golpe de nuestros soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°4 contra el grupo residual Jaime Martínez en #Cauca: operación militar dejó como resultado la neutralización de 5 de sus integrantes.



Estos sujetos integraban una comisión armada, la cual… pic.twitter.com/Kb2BhSjAOI — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) June 17, 2026

Las investigaciones también relacionan a esta estructura con el hurto de vehículos sobre la vía Panamericana, corredor estratégico que conecta el sur y el suroccidente del país, así como con el uso de drones cargados con explosivos para atacar a la Fuerza Pública y generar intimidación en varias poblaciones caucanas.

Tras la operación, los militares incautaron un importante arsenal compuesto por ocho fusiles, una ametralladora, abundante munición, proveedores, equipos de comunicación, teléfonos celulares y un computador que ahora será analizado por las autoridades para obtener información sobre las operaciones y redes de apoyo del grupo armado.



La caída de estos cinco presuntos integrantes representa un golpe significativo para la capacidad operativa de la estructura Jaime Martínez, especialmente en sus componentes armados y logísticos, que venían siendo señalados de ejecutar acciones violentas contra la población civil y de mantener actividades criminales en distintos municipios del Cauca.