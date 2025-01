Otty Patiño: "A finales del mes sabremos si ELN se mantiene en violencia o escogen la paz"

En este momento el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN se encuentra en pausa, pues los ciclos de negociaciones no se están adelantando por una crisis que se presentó tras varios ataques terroristas por parte de ese grupo. Además, la guerrilla ha insistido en que el Gobierno, supuestamente, incumple algunos acuerdos pactados y rechazan los diálogos que se adelantan con el frente Comuneros del Sur, en Nariño , que es una estructura que se apartó del ELN.

En este contexto, el Comisionado de Paz, Otty Patiño, le envió una carta de siete páginas al comando central del ELN. En el documento pide avanzar en los diálogos como un homenaje al cura Camilo Torres, quien hizo parte de ese grupo y murió en combate.

"La historia de la lucha por el cambio en Colombia es una lucha más amplia de la que predican ustedes. El mejor homenaje a Camilo debería ser una profunda reflexión sobre su legado. No reducirlo a ser el ícono de una organización, no ponerlo en el altar del martirologio, no culpar al Ejército Nacional, menos aún cuando las circunstancias ocurrieron en una fatal emboscada que organizó el entonces comandante del ELN y puso a Camilo en la primera línea de combate", señaló Patiño.

También aseguró que el proceso con Comuneros del Sur lo hacen porque las comunidades en la zona donde tiene presencia la guerrilla quieren un cambio, y que en el momento en el que el Gobierno decidió avanzar en un diálogo con ese grupo le comunicaron la decisión a alias Pablo Beltrán, el jefe negociador del ELN. También dicen que habría un plan para matar a Álvaro Jiménez, quien hace parte de la Oficina del Comisionado de Paz.

"Contra toda esperanza de cambio, su sexto Congreso, en lugar de avizorar un cambio fundamental hacia la paz y la democracia, reafirmó la voluntad de continuar en la guerra, a pesar de las condiciones que ofrece el gobierno del presidente Gustavo Petro. No solo no cambiaron un ápice la doctrina, sino que tomaron terribles decisiones como la de asesinar a Gabriel Yepes, a Álvaro Jiménez, vetarme a mí como interlocutor y descartar un acuerdo de paz con el actual Gobierno . La decisión de asesinar a Álvaro Jiménez la hemos sabido por ocho fuentes, todas confiables. Esta historia de Comuneros del Sur me mostró claramente la incapacidad del Coce para entender que la territorialización de la paz es el único camino real de superar los vacíos que han dejado los acuerdos nacionales de paz cuando no cuentan con la voluntad de los frentes ni de la población donde hacen presencia dichos frentes.", agrega Patiño en el documento.

Por otro lado, dice que en los próximos días en las reuniones entre el Gobierno y el ELN se busca descongelar las negociaciones de paz, pero advierte que para ello se necesitan hechos concretos.

"La tremenda paciencia que han tenido los miembros de la delegación del Gobierno nacional en los diálogos con el ELN, pdirigida por Vera Grave, y la generosidad del Presidente Petro quien, pese a las continuas agresiones verbales del ELN contra su dignidad como persona y como Presidente, insiste en buscar caminos de entendimiento. Lastimosamente, desde mi punto de vista, esa generosidad y esa paciencia han sido interpretadas por el Comando Central del ELN como debilidad de nuestro gobierno. Pero la paciencia no es eterna ni la generosidad es infinita. Como ya lo señaló el señor Presidente en este año 2025, los ilegales deben decidir entre la violencia y la paz. Con hechos y manifestaciones concretas. De modo que a finales de este mes de enero sabremos cuál es la definición del Ejército de Liberación Nacional. Si se mantienen en el ejercicio de la violencia o escogen el camino de la paz con hechos ciertos", se lee en el documento.

Por último, el Comisionado de Paz le pide al grupo avanzar en algunos compromisos claros.

"En esta coyuntura, la vigencia del mandato por la paz que votamos los colombianos en 1997 sigue vigente. No más desplazamiento forzado, no más secuestros, no más reclutamiento de menores. Si el Ejército de Liberación Nacional y su comando central, quiere tener un reconocimiento social como actor político, deberían acoger plenamente los dictados del mandato por la paz", pide Otty Patiño a la guerrilla.