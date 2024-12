Padre Francisco de Roux en caso de hermanos Llano: "Acojo lo que la justicia decida"

Los hermanos Llano Narváez denunciaron que hace 38 años sufrieron de abuso sexual por parte del sacerdote jesuita Darío Chavarriaga, el caso fue denunciado en 2014 ante el padre Francisco de Roux, quien era el presidente de la Compañía de Jesús.

En ese momento se hizo un proceso de derecho canónico y Chavarriaga fue sancionado, pero el caso no se puso en conocimiento de la Fiscalía.

En las últimas horas de Roux, quien también fue presidente de la Comisión de la Verdad, volvió a referirse al tema asegurando que en octubre trató de reunirse con la familia.

“Tengo ante mí el valor moral de los hermanos Llano Narváez cuando transforman su indignación en lucha ética y pública para que el crimen se reconozca, se haga justicia y se detenga. Intenté encontrarles en octubre y recibí el mensaje de que únicamente era posible en presencia del abogado. Por respeto a ellos y a la justicia, evité la discusión mediática. Espero poder encontrarnos como seres humanos. El paso por la Comisión de la Verdad me enseñó que el dolor de las víctimas no termina nunca y crece con indignaciones renovadas”, señaló el expresidente de la Comisión de la Verdad.

También dice que ha pedido ser llamado por la Fiscalía para dar las explicaciones al respecto y que se acogerá a lo que la justicia decida.

“Escribo ante el niño Jesús, acompañado por María y José en el Pesebre, sin dinero, ni seguridad, ni acogida. Me siento parte. Gracias a lo vivido estos meses, con paz, han dejado de importarme el reconocimiento y la aceptación y el "buen nombre". He pedido se me llame a la Fiscalía y acojo lo que la justicia decida. No me importa prestigio personal con tal de que se haga justicia a las víctimas y a todos”, agregó el padre.

Por último aseguró que la pederastia debe ser enfrentada por parte de la Iglesia Católica y de la sociedad en su conjunto.

“Aunque moral y jurídicamente quedé tranquilo por lo que actué en 2014, cuando puse la sanción que estaba en mis manos poner y llevé el asunto a las instancias decisorias de Roma, de los Jesuitas y el vaticano, hoy he comprendido el acrecentamiento de las expectativas de los Llano Narváez y la pertinencia de la causa en que se unen con muchos otros”, explica de Roux en el documento.