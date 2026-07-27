Pagos indebidos, deudas erróneas y pensiones a fallecidos: las alertas de la Contraloría en el FOMAG

La Contraloría General de la República informó que, en la auditoría financiera realizada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) para la vigencia 2025, encontró 10 hallazgos con incidencia fiscal por $176.795 millones, además de 12 posibles faltas disciplinarias y un hallazgo con posible incidencia penal. Esto evidencia una serie de fallas en el manejo de los recursos destinados a las prestaciones sociales y la atención en salud de los docentes.

El principal hallazgo corresponde al pago de $133.255 millones por servicios médicos atrasados e intereses. De acuerdo con la Contraloría, ese dinero salió del FOMAG cuando, en realidad, debía ser asumido por los operadores de salud encargados de prestar el servicio, por lo que el fondo terminó pagando obligaciones que no le correspondían.

“Los resultados de este ejercicio auditor subrayan que los hallazgos de mayor cuantía correspondieron al pago indebido de servicios médico-asistenciales represados e intereses, a la Unión Temporal Medisalud (Región 4: Boyacá, Casanare y Meta) y a la UT Redvital (Región 8: Antioquia y Chocó), por $133.255 millones, ocasionando detrimento fiscal, considerando que dicha erogación estaba bajo la responsabilidad de los operadores salientes y operadores entrantes (Redvital UT), de acuerdo con las cláusulas de los contratos médico-asistenciales”, detalló la Contraloría.

La auditoría también encontró problemas en la forma como el Fondo llevaba sus cuentas, pues reportó que debía menos dinero del que realmente adeudaba, debido a que no registró correctamente obligaciones por cerca de $598.364 millones, lo que complicó las tareas de control y evaluación de las finanzas. Por esta razón, la Contraloría decidió no aprobar las cuentas correspondientes a 2025.



Otro de los hallazgos está relacionado con el pago de la prima de mitad de año a docentes pensionados. Tras revisar una muestra de 1.105 pagos, la Contraloría concluyó que se desembolsaron $27.982 millones sin que se cumplieran los requisitos exigidos por la Constitución y la ley. Incluso encontró casos en los que esos pagos se hicieron pese a que existían decisiones judiciales que ya habían negado ese derecho.

Uno de los puntos advertidos es que se detectaron pagos de mesadas pensionales que continuaron realizándose después del fallecimiento de algunos docentes o beneficiarios, así como pagos superiores a los que correspondían en ciertos casos de pensiones por invalidez y sanciones por mora.

El informe también advierte que el FOMAG destinó $5.479 millones para pagar sanciones por mora, es decir, multas originadas por el incumplimiento o retraso en algunas obligaciones, y tuvo que asumir más de $9.200 millones en intereses y sanciones porque varios pagos de cesantías y pensiones no se realizaron dentro de los plazos establecidos.

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La Contraloría cuestionó que estas prácticas e incumplimientos se hayan dado pese a las advertencias hechas.

“... además, se ha determinado la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, así como de las entidades territoriales. En este sentido, se reitera el llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas, que hagan eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos y se adopten mecanismos para evitar que se sigan presentando pagos por estos conceptos, los cuales lesionan el patrimonio público de todos los colombianos”, reiteró la Contraloría.