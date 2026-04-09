Panela Fest 2026 en Pereira: fechas, lugar y cómo participar

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) anunció la realización del Panela Fest 2026 en Pereira, un evento estratégico que reunirá a más de 3.000 familias rurales para fortalecer la comercialización y visibilizar la producción panelera nacional.

El Panela Fest – Eje Cafetero 2026, bajo el lema ‘La Dulzura de Colombia’, se llevará a cabo los días 22 y 23 de abril en la Plazoleta del Centro Comercial Plaza Victoria, en Pereira, Risaralda. Esta iniciativa, liderada por la ADR y su presidente César Pachón, busca consolidar al subsector panelero como un motor de desarrollo económico mediante el encuentro directo entre asociaciones campesinas y grandes compradores.



Programación del Panela Fest 2026 en el Eje Cafetero

El evento contará con una estructura integral que incluye una agroferia comercial, ruedas de negocios con actores públicos y privados, y una agenda académica especializada. Según la ADR, el festival busca exaltar la tradición panelera a través de espacios como el 'Aula Viva', donde se compartirán experiencias territoriales y actividades culturales que resaltan la identidad del campo colombiano.

La organización cuenta con el respaldo de Fedepanela, la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda, garantizando un despliegue institucional que favorece a los pequeños productores de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC).

Panela colombiana Foto: Agencia de Desarrollo Rural

Requisitos para participar en la rueda de negocios de la ADR

Para dinamizar la economía regional, el festival se apoya en la Ley 2046 de 2020, que obliga a entidades públicas como el ICBF, el PAE y las Fuerzas Militares a adquirir al menos el 30 % de sus alimentos directamente a productores locales. Los interesados en participar en las mesas de negociación deben realizar su inscripción previa.



Productores y asociaciones: deben registrarse a través de los formularios oficiales habilitados por la ADR para postular su oferta comercial.

deben registrarse a través de los formularios oficiales habilitados por la ADR para postular su oferta comercial. Compradores: las entidades públicas o mixtas que administren recursos públicos también cuentan con un enlace de inscripción específico para cumplir con la normativa de compras públicas locales.

Este encuentro no solo facilitará alianzas comerciales, sino que promoverá los circuitos cortos de comercialización, eliminando intermediarios y mejorando los ingresos de las familias rurales que sostienen la tradición de la panela en Colombia.