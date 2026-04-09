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Blu Radio  / Nación  / Panela Fest 2026 en Pereira: fechas, lugar y cómo participar

Panela Fest 2026 en Pereira: fechas, lugar y cómo participar

Conozca las fechas, lugar y requisitos para participar en el Panela Fest 2026 en Pereira. La ADR convoca a más de 3.000 familias rurales para fortalecer la comercialización de la panela en Colombia.

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