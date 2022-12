¿Para dónde va la Fiscalía de Francisco Barbosa?

A raíz de las últimas decisiones de la Fiscalía General de la Nación que muchos califican como cortinas de humo para tapar los escándalos que comprometen al fiscal Francisco Barbosa, surgen interrogantes sobre la gestión del funcionario. Los abogados Francisco Bernate y Julio Andrés Sampedro analizaron el tema en Mañanas BLU.

“El señor es el fiscal general y el avión es para su uso y no tienen ningún problema en llevar a su familia. Lo que está prohibido es el empleo irracional de esos bienes públicos”, dijo el abogado Francisco Bernate luego de conocerse que el pasado fin de semana se trasladó hacia San Andrés, en el vehículo aéreo, a una amiga de la hija del funcionario.

“Al fiscal no hay que pedirle que no salga. Si no está en la calle en la lucha frontal contra la delincuencia, vamos a quedar en las manos de los delincuentes”, sostuvo Julio Andrés Sampedro.

“Me parece que el fiscal debe estar cercano al presidente y el Gobierno", opinó Sampedro sobre críticas por presuntas inhabilidades de Barbosa.

Escuche el análisis y la opinión en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

