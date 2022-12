Partido Verde entregaría aval a candidato que habría regalado ladrillos en Barrancabermeja

Jaime Peña, precandidato a la Alcaldía de Barrancabermeja por el partido Verde, denunció que le ofrecieron ‘puestos burocráticos’ para que decline su aspiración porque el aval sería entregado a Jonathan Vásquez.

“Si el partido Verde entrega el aval al señor Jonathan Vásquez, será solo gracias a su estrategia usurpadora de querer eliminar los riesgos de mi candidatura. No aceptaré cargos, ni contratos, ni dineros que me quieran ofrecer por mi silencio”, señaló el precandidato Jaime Peña.

Publicidad

Lea también: Denuncian que, con ladrillos, precandidato estaría comprando votos en Barrancabermeja

En un video que dura cerca de tres minutos, Jaime Peña afirma que denunciará el proceso político de Jonathan Vásquez: “encarna la mentira y las banderas del cinismo, espero que por el bien de la democracia de la ciudad, el partido Verde, el partido de la anticorrupción, reevalué la decisión de entregarle el aval al señor Vásquez”.

Jonathan Vásquez ha sido cuestionado por una red de veedores de Barrancabermeja, quienes lo han denunciado por “ofrecer ladrillos a cambio de votos”. Además, el candidato tendría el apoyo del Clan Gnecco de la Costa Atlántica.

Publicidad

Entre tanto, el candidato Vásquez respondió a los señalamientos en su contra.

“Estoy tranquilo, lo más sencillo fue haberme quedado callado, sus declaraciones me han sorprendido porque me han hecho un daño injusto, porque usted (Jaime Peña) no puede culparme a mí que hoy el partido me ofreció el aval, algo debió haber hecho usted mal. Si le pedí que me ayudara, no lo hice por nada malo, no le ofrecí nada por su apoyo”, afirma el cuestionado candidato Jonathan Vásquez.

Publicidad

El secretario general del partido Verde en Santander, José Ángel Amador, aseguró en diálogo con BLU Radio que son las directivas nacionales las que definan a quién le entregarán el aval para la Alcaldía de Barrancabermeja.

“Nosotros desde la mesa de trabajo en Santander enviamos un documento a Bogotá, donde apoyamos a Jaime Peña a la Alcaldía de Barrancabermeja, pero si el señor Jonathan Vásquez solicitó el aval, será el partido el que defina a quién le entrega el apoyo”, aseguró.