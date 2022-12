Patrocinio Sánchez confirma "cambiazo" con su hermano Odín por parte del ELN

En entrevista exclusiva con Blu Radio, Patrocino Sánchez confirmó que sí hubo un “cambiazo” con su hermano, Odín Sánchez Montes de Oca.



“Mandos de la guerrilla me informaron que me iban a liberar, que iban a hacer un canje por mí, que el canje iba a ser con su hermano, velando por mi salud que estaba tan grave (…) yo esperé que mi hermano llegara ahí pero no, ellos me llevaron en una lancha rápida como dos horas, nos adentramos y esperamos y llegaron los mismos mandos en una lancha más pequeña y me trasladaron hasta un puerto donde un vehículo me transportó”, narró Sánchez. (Lea también: Liberado el exgobernador Patrocinio Sánchez, secuestrado por ELN en 2013 )



Sin embargo, dijo que no alcanzó a ver a su hermano durante el intercambio de secuestrados.



“Mi hermano como que pasó en la misma lancha en la que me trajeron pero como había entrado a unos 50 metros del río, no pude encontrarme con él”, lamentó. (Lea también: ELN nunca acordó con el Gobierno liberar a Ramón José Cabrales: ‘Antonio García’ )



El exgobernador de Chocó en su primera entrevista luego del secuestro, dijo que no sabe si hubo pago por su secuestro o su hermano llevaba algún dinero.



“Hasta este momento no sé, ahora es que estoy un poquito recuperado y con posibilidad de dar estas declaraciones. Sin embargo, me parece que no me han enterado de absolutamente nada sobre la retención de mi hermano”, dijo Sánchez Montes.



El reconocido político del departamento de Chocó confesó que su familia ha evitado contarle detalles de su liberación y cómo se coordinó, por lo que no puede confirmar si hubo dinero de por medio.



Entre tanto, el representante a la Cámara por el Partido de la U en el departamento de Chocó, José Bernardo Flórez, aseguró que no tiene ningún conocimiento de que hubo un pago de rescate por la liberación de Patrocinio.



“La familia no le dice nada a uno, no sabemos si por temor o qué, si a Odín lo tiene el ELN”, finalizó.



Cabe recordar que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que la liberación por parte del ELN del exgobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez, y el posterior secuestro de su hermano, el excongresista Odín Sánchez, impide el inicio de la fase pública de negociaciones con esa guerrilla.



“No habrá la primera ronda de negociaciones en esta etapa formal que anunció el presidente mientras el ELN no haya liberado hasta el último secuestrado que tiene en su poder”, enfatizó el jefe de la cartera política.



Cristo aseguró que el ELN insiste en generar incredulidad y desconfianza en el país frente a su verdadera voluntad de paz.