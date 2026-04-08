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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Asesinato de líder Makaguán en Arauca enciende alertas de la ONU por seguridad de defensores

Asesinato de líder Makaguán en Arauca enciende alertas de la ONU por seguridad de defensores

Tras el asesinato del líder indígena Reinaldo José Campo Cucubana, la ONU Derechos Humanos Colombia advirtió que en Arauca persisten riesgos críticos para líderes sociales e indígenas.

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