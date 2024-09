"Diálogos de paz con ELN están agonizando": comisionado de Paz

El comisionado de Paz, Otty Patiño, aseguró que el proceso de diálogos con el ELN “está agonizando” y que este grupo criminal desaprovechó la oportunidad de liderar la posibilidad de paz al descalificar las conversaciones del Gobierno con el frente comuneros sur en Nariño. Sin embargo, el funcionario aseguró que no desistirán en las conversaciones de paz.

“Está agonizando. Pero ellos son los únicos que pueden ponerle oxígeno, pero no se lo van a meter poniendo bombas de los oleoductos, no se lo pueden poner matando gente”, dijo Patiño.

Pero, aunque el Gobierno es consciente de que estas conversaciones están en crisis, no le cierran la puerta a seguir insistiendo en una negociación.

“El Gobierno nunca desistirá de ningún camino hacia la paz. Pero desde luego, si la otra parte, digamos, desiste de eso, pues digamos que el Gobierno no puede hacer nada más. Y también, desde luego, pensar que el ELN que no quiso hacerlo, que tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, es la vanguardia de la paz, digamos, en este periodo. Ni siquiera pudieran entender que ellos hubieran podido avanzar y ser los líderes de la paz con comuneros. Prefirieron una extinción, digamos, de comuneros, y una descalificación de ese frente a asumir el liderazgo de la paz en Nariño”, concluyó el comisionado.

En este momento los diálogos se encuentran congelados luego de que el ELN asegurara que el Gobierno incumplió con lo pactado. Además, rechazaron los diálogos regionales que comenzaron el frente comuneros sur de Nariño, que el comando central de esa guerrilla considera como una acción que les genera división y que no reconocen.