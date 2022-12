Es ‘paja’ que acuerdos de paz traten la ideología de género: Sergio Jaramillo

Varias iglesias cristianas aseguran que votarán por el NO en el Plebiscito por la Paz porque los acuerdos con la guerrilla estarían promoviendo la ideología de género.



En entrevista con BLU Radio, el negociador de paz Sergio Jaramillo, aseguró que es “pura paja” que los acuerdos de paz promuevan una ideología de género.



“Eso es paja, es una mentira que es lanzada como tantas otras, estuve con la confederación de Iglesias Evangélicas y tienen claro lo que se acordó, que fue un enfoque de género porque la mujer fue especialmente utilizada en el conflicto por ser mujer”, explicó Jaramillo.



Dijo que quizás los cristianos se están imaginando que en los acuerdos se cuestiona la identidad de la mujer o del hombre, pero enfatizó en que nada de eso se tuvo en cuenta en el proceso de paz.



Sergio Jaramillo destacó que durante el evento de perdón que se realizó el jueves en Bojayá, las Farc dijeron que además de dicho acto de reparación, ayudarán con reparación material y que trabajarán en la reconstrucción del sitio.



La respuesta de la Iglesia Cristiana



El presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, Édgar Castaño, dijo que las dudas sobre la supuesta inclusión de la ideología de género en los acuerdos surgieron por “muchos de los estudiosos en la iglesia que expresaron que en el acuerdo hay una propuesta transversalmente donde se menciona el valor de la mujer”.



“No tengo el punto específico del acuerdo donde habla de la ideología de género, pero supimos que los negociadores se reunieron con la comunidad LGBTI y la ONU que tienen intereses en ese tema”, manifestó.



Finalmente, dijo que como minoría se sienten excluidos del proceso de paz y que intentaron utilizarlos.



“No estamos buscando privilegios, estamos buscando que esta Nación cada vez sea mejor bajo los valores del reino”, finalizó.



