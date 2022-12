Farc denuncia presencia de paramilitares cerca a zonas de donde se concentrará

Se anuncia la llegada en las próximas horas a la zona de transición de La Carmelita en Puerto Asís, de más 700 excombatientes de tres frentes, además de altos miembros del Estado Mayor de las Farc en proceso de desmovilización.



Según se estableció, estarían en esa zona veredal del Putumayo alias Iván Márquez y Jesús Santrich, del Estado Mayor; Joaquín Gómez, miembro del secretariado del Bloque Sur, y Martín Corena, comandante del Frente 48.



En diálogo con BLU Radio, Santrich manifestó su preocupación porque hay algunos inconvenientes en varias zonas de transición del país y en el caso de Putumayo habría presencia cercana de grupos paramilitares.



“El problema principal que en este momento tienen las zonas es que no está la infraestructura, nosotros estamos haciendo los esfuerzos, ayudando para que eso se dé, pero hay otro problema más grande que ese y es la presencia de paramilitares en proximidades en las zonas”, dijo Santrich.



Además, dijo que “no se ve una acción contundente para desarticular el paramilitarismo”.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:





-Con total calma y gran operativo de seguridad transcurre en este momento la entrada de cientos de espectadores a la corrida de toros en la Santa María, en Bogotá, en el lugar se encuentra.



-Un hombre disparó en tres oportunidades contra su pareja sentimental y posteriormente se suicidó en Medellín. La mujer alcanzó a ser traslada a centro asistencial, pero está en delicado estado de salud.



-El jefe de gabinete del presidente, Donald Trump, afirmó que el veto a la entrada de ciudadanos de países musulmanes no afectará a los que se sean residentes permanentes en Estados Unidos.



-Murió en Santa Marta Óscar Bolaños, exfutbolista samario.



-La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, declaró hoy que la UE seguirá celebrando la caída de muros y respaldando a las personas que huyen de la guerra, más allá de su fe o nacionalidad, ante la política migratoria del presidente de EEUU, Donald Trump.



-El exministro francés Benoît Hamon se convirtió hoy en el candidato socialista a las elecciones presidenciales tras lograr el 58,65 % de los votos en las primarias que le enfrentaban al ex primer ministro Manuel Valls, que obtuvo el 41,35 %, según los primeros resultados provisionales.



-La mayoría de los Gobiernos árabes aún no han reaccionado al veto temporal a la entrada en EEUU de ciudadanos de varios países musulmanes decretado por el presidente Donald Trump, aunque sí lo ha hecho el sudanés y el rebelde del Yemen, mientras que las aerolíneas han empezado a aplicarlo.