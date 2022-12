Inventario de Farc incluye 300 kilos de oro, 20 mil cabezas de ganado y efectivo: ‘Alape’

El integrante del Secretariado de las Farc alias ‘Pastor Alape’, en entrevista con BLU Radio, dijo que hay manipulación, por parte del fiscal Néstor Humberto Martínez, con respecto al listado de bienes entregados por el grupo guerrillero para reparar a las víctimas.



“Vemos una manipulación en el momento en que se está desarrollando las actividades para la transición a partido político”, dijo.



En ese sentido, ‘Alape’ manifestó que no se puede caricaturizar el inventario del patrimonio de las Farc y dio detalles de la lista que entregaron a la Fiscalía



“¿Por qué el fiscal no dice que se pusieron a disposición del fondo 20.724 cabezas de ganado? En un efectivo que nos quedó en estos gastos, colocamos 2.500 millones de pesos. Colocamos 450 mil dólares y dispusimos del oro de 327 kilos más 520 gramos”, dijo.



En ese sentido, el jefe guerrillero dijo que las declaraciones del fiscal tienen el objeto de “atravesarse al proceso de paz”.



“El fiscal nos está solicitando matrículas inmobiliarias, cartas de colonos, folios de matrículas, cédulas catastrales, pero está hablando es con una organización que estaba en la rebelión armada, que era clandestina y que no tenía una personería jurídica”, enfatizó.



‘Alape’ dijo que la posición del fiscal es “una estrategia para ocultar escándalos como Odebrecht y la corrupción en la justicia”.

Este miércoles, la Fiscalía envió una carta al Gobierno nacional en la que le advirtió que el listado de bienes facilitado por las Farc para reparar a las víctimas "se caracteriza por la indeterminación de los activos".

En la misiva, firmada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pide que eso sea "enmendado a la mayor brevedad", puesto que "de lo contrario, en la práctica, se buscaría" negar la facultad del ente investigador de "aplicar el régimen penal ordinario respecto de los bienes no inventariados".

