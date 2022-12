La Guardia Venezolana se llevó a mi hijo y no sé nada de él: Miriam Mejía

Se siguen conociendo las historias de los colombianos que han sido capturados por ser, según el gobierno venezolano, paramilitares.

Miriam Mejía Ruiz es la madre de uno de los 8 jóvenes que fueron capturados por la Guardia Venezolana como presuntos paramilitares; asegura que las autoridades del vecino país lo están confundiendo y pide que se le respete la vida.

“La Guardia Venezolana lo agarró, lo encapuchó, le daba vueltas por toda una cancha en La invasión, y ya no volví a saber nada de él”, afirma la mujer.

Mientras ve algunas imágenes, asegura que uno de los jóvenes encapuchados es su hijo guiándose por la ropa que tenía puesta.

Además, pidió que haya una pronta intervención del gobierno nacional.

“La guardia lo tiene, Venezuela lo tiene. No he sabido nada, vine a la Cancillería, al defensor del pueblo, se han estado comunicando y no han tenido respuesta. He venido y que ayer no pudieron arreglar”, añade.

En este momento, Miriam espera una respuesta positiva de las autoridades pues solo quiere a su hijo de vuelta.