La paz en Colombia no puede "dar marcha atrás": Ban Ki-moon

Santos fue galardonado "en un momento crítico, cuando este reconocimiento especial ofrece esperanza y aliento necesarios para los colombianos", dice un comunicado del secretario general de Naciones Unidas.



Se trata también de un mensaje a quienes han trabajado en favor del reciente acuerdo entre el Gobierno y las FARC, a las partes "que expresan un deseo de paz, a las organizaciones sociales"y en particular as las víctimas, que están liderando el camino hacia la reconciliación nacional", agrega Ban.



El titular de la ONU añade que los resultados del reciente plebiscito, que rechazó el acuerdo de paz firmado por las partes, "no debe dividir a los millones de colombianos que se esfuerzan por construir un país pacífico".



También ensalza el diálogo para superar este tropiezo y las declaraciones de "todos los interesados que están comprometidos con la paz", así como la decisión de las dos partes de observar el alto el fuego.



"Este premio les dice: ha llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. El proceso de paz debiera inspirar al mundo", afirma Ban Ki-moon.