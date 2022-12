Renegociar acuerdos es una ilusión, es imposible: Humberto de La Calle

El jefe negociador del gobierno, Humberto de La Calle, insistió en que no es posible renegociar los acuerdos logrados con las Farc en La Habana y aseguró que eso sería volver a empezar sin tener claro cuánto podría demorar una nueva negociación con ese grupo guerrillero.

Para De la Calle, quienes aseguran que votando NO se podrá lograr una renegociación, desconocen la dificultad que han tenido los intentos de acercamiento que se han presentado a lo largo de la historia con las Farc.

“Hay unas personas que dicen que hay que votar NO para volverse a sentar a negociar, eso es imposible, yo llevo 4 años allá mirando a las Farc a los ojos, eso no es de ninguna manera posible, vendrá una incertidumbre enorme, volver a empezar a negociar, cuántos años, esta vez nos demoramos cuatro años, además siempre que hay un rompimiento se demoran años para volver a comenzar a negociar”, dijo el jefe negociador.

De la Calle aseguró que lo acordado en Cuba con las Farc es lo mejor para las partes y aseguró que quienes apoyen el NO deben tener en cuenta las consecuencias que este voto podría tener para el país.

“Ese no es el camino, lo que hicimos en La Habana es lo que se puede hacer, es lo mejor que hay, es el mejor acuerdo posible, tomemos esa decisión, yo creo que hay que votar por el SÍ, quien vote por el NO está en todo su derecho, pero que tenga en cuenta las consecuencias, el proceso se acaba, no le demos vueltas a eso”, concluyó el plenipotenciario.

Absolutamente de acuerdo con Humberto de la Calle. pic.twitter.com/juuW7JwVaS — Juanes (@juanes) September 23, 2016

