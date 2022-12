Pedro J. Ramírez deja la dirección del diario El Mundo de España

muy crítica con el gobierno de Mariano Rajoy, informó este jueves la empresa editora.

"Pedro J. Ramírez figurará al frente del diario hasta la edición del próximo domingo y en adelante mantendrá una relación de colaboración", señaló en un comunicado el grupo Unidad Editorial, cuyo consejo de administración decidió el relevo.

El todavía director de El Mundo, de 61 años y que también dejará la dirección general editorial de Unidad Editorial, será sustituido al frente del rotativo por el actual vicedirector Casimiro García-Abadillo, "con el objetivo de relanzar la difusión y consolidar su nuevo modelo digital", según la misma fuente.

"Entiendo la decisión, pero si de mí hubiera dependido, habría seguido siendo director de El Mundo toda mi vida", afirmó Pedro J. Ramírez, citado en el comunicado.

Ramírez abandonará así en unos días un periódico que fundó en 1989 junto a Alfonso de Salas, Balbino Fraga y Juan González, poco después de ser cesado como director de Diario 16.

El diario ganó popularidad en los años 90 con sus investigaciones sobre los escándalos de corrupción de los últimos gobiernos socialistas, así como el caso de los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL), una organización parapolicial creada en los años 80 por el gobierno socialista para luchar contra ETA.

Más recientemente, fue quien inició el escándalo de la supuesta contabilidad paralela en el gobernante Partido Popular de Mariano Rajoy y la existencia de unos presuntos sobresueldos cobrados por dirigentes de esa formación.

"Pedro J. puede estar muy orgulloso de haber fundado un periódico y de haberlo llevado, casi 25 años después, a la cima del periodismo español", afirmó el presidente ejecutivo de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano.

"Unidad Editorial está convencida de que en la nueva fase que ahora se inicia se pondrán las bases que permitan restablecer el equilibrio económico y financiero de la cabecera", añadió el comunicado.

El director de El Mundo mostró también su estado de ánimo con un mensaje en las redes sociales, utilizando una cita del poema "Ulysses" de Lord Alfred Tennyson: "Pero si preguntáis como me siento, contesto: 'Made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield'" (debilitados por el tiempo y el destino, pero con una voluntad decidida a combatir, buscar, encontrar y no ceder).

Con AFP.