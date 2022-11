Películas, actores, directores y documentales: los nominados a los Óscar 2015

Los nominados al Óscar a Mejor película

"Birdman"

"Boyhood"

"El gran hotel Budapest"

"Francotirador"

"El código enigma"

"Selma"

"Teoría del todo"

"Whiplash"

Los nominados al Óscar a Mejor película animada

How to train your dragon 2 - Dean DeBlois and Bonnie Arnold

Song of the sea - Tomm Moore and Paul Young

El cuento de la princesa Kaguya - Isao Takahata and Yoshiaki Nishimura

Big Hero 6 - Don Hall, Chris Williams and Roy Conli

Los Boxtrolls - Anthony Stacchi, Graham Annable and Travis Knight

Los nominados al Óscar a Mejor película extranjera

"Ida" (Poland)

"Leviathan" (Russia)

"Tangerines" (Estonia)

"Timbuktu" (Mauritania)

"Relatos salvajes" (Argentina)

Los nominados al Óscar a Mejor director

Alejandro Gonzalez Inarritu, "Birdman"

Richard Linklater, "Boyhood"

Bennett Miller, "Foxcatcher"

Wes Anderson, "El gran hotel Budapest"

Morten Tyldum, "El código enigma"

Los nominados al Óscar a Mejor actriz

Marion Cotillard, "Two Days, One Night"

Felicity Jones, "Teoría del todo"

Julianne Moore, "Still Alice"

Rosamund Pike, "Perdida"

Reese Witherspoon, "Alma salvaje"

Los nominados al Óscar a Mejor actor

- Michael Keaton ("Birdman")

- Eddie Redmayne ("Teoría del todo")

- Benedict Cumberbatch ("El código enigma")

- Steve Carell ("Foxcatcher")

- Bradley Cooper ("Francotirador")

Los nominados al Óscar a Mejor actor de reparto

J.K. Simmons ("Whiplash")

Robert Duvall ("El juez")

Ethan Hawke ("Boyhood")

Edward Norton ("Birdman")

Mark Ruffalo ("Foxcatcher")

Los nominados al Óscar a Mejor actriz de reparto

Patricia Arquette, "Boyhood"

Laura Dern, "Wild"

Keira Knightley, "The Imitation Game"

Emma Stone, "Birdman"

Meryl Streep, "Into the Woods"

Los nominados al Óscar a Mejor Documental

CitizenFour

Finding Vivian Maier

Last Days in Vietnam

The Salt of the Earth

Virunga