Personero de Pitalito, Huila, denuncia amenazas contra su vida

El personero de Pitalito, en el Huila , Hernando Reyes, denunció que desde hace varias semanas viene siendo víctima de amenazas en su contra, situación que le ha provocado graves inconvenientes para ejercer sus funciones.

Agregó el representante del ministerio público que las amenazas obedecen a poner en evidencia casos de corrupción y por denunciar ante las autoridades competentes la presencia de bandas criminales dedicadas al hurto y a la extorsión.

“Quiero expresar que en mi caso me encuentro muy preocupado y vulnerable. Las amenazas las he recibido vía telefónica. Yo he denunciado circunstancias puntuales como el alto nivel de delincuencia que hay en el municipio de Pitalito y también casos de corrupción en algunos funcionarios y exfuncionarios públicos”, comentó el personero Hernando Reyes.

Añade el funcionario que comerciantes y ciudadanos de gran reconocimiento del municipio también han sido objeto de amenazas a través de llamadas telefónicas de personas que se hacen pasar como integrantes de grupos armados organizados, entre otras estructuras.

En el caso del Huila, serían dos los personeros amenazados, teniendo en cuenta que la representante del ministerio público del municipio de Algeciras, Gelvi Esther Cabrera, atiende a las comunidades desde Neiva por motivos de seguridad.

