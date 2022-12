Pese a las polémicas y dudas jurídicas, Medellín tiene nueva contralora

En medio de una fuerte polémica, el Concejo de Medellín nombró como nueva contralora de la ciudad a Diana Carolina Torres, quien fue contralora encargada de Antioquia tras la captura de Sergio Zuluaga, al final de 2019.

Es abogada, especialista en derecho comercial y se ha desempeñado como contralora provincial en la Contraloría General de la República. Trabajó en Maná y en el municipio de Envigado.

Los ternados que aspiraban a ser contralor de Medellín eran Dionisia Yusti Rivas, una zootecnista que fue asesora del Área Metropolitana y David Andrés Ospina, pero la elegida fue Diana Carolina Torres quien Recibió 11 votos a favor de los 21 posibles.

Los otros 10 concejales votaron en blanco, al considerar que hay irregularidades en la elección.

Los votos en blanco fueron 8 de la bancada del Centro Democrático y 2 del Partido Verde entre ellos Daniel Duque quien dijo que votó en blanco, pero desacreditó las razones del Centro Democrático para no haber votado por ningún candidato.

“Yo no voto en blanco por leguleyadas que no se tuvieron en cuenta para elegir al contralor general Felipe Córdoba. Yo voto en blanco porque si bien existían unas dudas jurídicas, sentía que no podíamos votar por una terna de uno”, dijo.

Y es que la elección de Torres tuvo más de 7 horas de retraso porque la mesa directiva del Concejo de Medellín consultó a la Universidad CES que hizo el concurso y a la Función Pública las dudas jurídicas que surgieron por el ternado Ospina quien hasta 2019 fue personero delegado de la Personería de Medelín y para muchos eso lo inhabilitaba para el cargo de Contralor.

Torres estará en el cargo solo por dos años, es decir, será contralora de Medellín entre 2020 y 2022.