Petro por cuestionamientos de EEUU sobre Israel: “No soy antisemita, no confunda y respete”

La más reciente respuesta del mandatario colombiano llega a la crítica que hizo Deborah Lipstadt, enviada especial de los Estados Unidos para el Monitoreo y la Lucha contra el Antisemitismo , a varios de sus trinos del pasado viernes.

"La retórica continúa del presidenteGustavo Petro normaliza el antisemitismo. No podemos aceptarlo ni tolerarlo. Debemos condenar estas narrativas dañinas", escribió Lipstadt en redes que fue replicado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Y es que la Embajada ya había emitido un mensaje en la misma línea pero sin mencionar a Petro.

“Comparar cualquier acción actual, particularmente de Israel, con la aniquilación sistemática de los campos de exterminio nazis es profundamente ofensivo. Hay que separar la preocupación legítima por los derechos humanos en Gaza de referencias históricas erróneas y antisemitas”, trinó la embajada.

Ante esto, el presidente Petro defendió su posición criticando la escalada violenta de Israel de los últimos días contra la población civil en Gaza.

“Los palestinos son semitas de acuerdo a la biblia, dado que la palabra semita designa a los descendientes de Sem y su lengua. Por tanto es antisemita matar niños y niñas arrojando bombas en Gaza y no oponerse a ello. Lo más antisemita que hay hoy es repetir el holocausto de Hitler sobre la humanidad y en especial sobre el pueblo palestino”, escribió.

Y seguido el presidente envió un duro mensaje a la diplomática estadounidense.

“Yo no soy antisemita, no confunda y respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis. Pero creo en la libertad que genera el derecho internacional, el que se construyó ante la derrota de Hitler por norteamericanos y soviéticos y por todos los pueblos del mundo: la humanidad”, agregó.

En su publicación, el presidente volvió a referirse a Benjamín Netanyahu, señalando de ser un reo ausente de la justicia internacional.

Ya el presidente Gustavo Petro está en Estados Unidos como parte de la agenda previa a su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, este martes 24 de septiembre, en la que hablará de transición energética, cambio climático y paz en el mundo, por lo que se espera un nuevo pronunciamiento del tema.