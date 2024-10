Petro propone decretar situación de desastre por bajos niveles en embalse de Chingaza

A partir del pasado domingo 29 de septiembre volvió el racionamiento de agua diario en Bogotá, por cuenta de los bajos niveles en elembalse de Chingazaque provee agua a la capital y municipios aledaños.

Y es que el abastecimiento de agua no solo afecta a Bogotá, sino a varias ciudades y países de Latinoamérica, que, además, ya se han empezado a ver golpeados por la sequía que se ve reflejada en los bajos caudales de los río e incendios forestales.

En Bogotá, aunque las medidas y el racionamiento continúan vigentes, las autoridades siguen evaluando distintas opciones para evitar una emergencia mayor. De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, la opción que se está explorando, con estudios técnicos, es la de recurrir al agua subterránea de la ciudad.

“La posibilidad de explorar como fuente de agua para Bogotá, agua subterránea de la región. Entonces esa es una de las alternativas que se están estudiando, además de lo que ustedes ya conocen que les hemos informado de otras alternativas que ya estamos avanzando en ellas”, dijo el alcalde de la capital del país.

Por su parte, en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, habló sobre la situación y propuso decretar “situación de desastre”, con el fin de juntar presupuestos e iniciar con sistemas de recolección de aguas lluvias para usos que no se requiera de agua potable.

El presidente Gustavo Petro recordó la situación de ríos como Paraguay y Amazonas, que tienen bajos niveles de agua y aseguró que Bogotá es una de las ciudades del mundo que se queda sin agua y señaló que las lluvias no regresarán los niveles deseados, pues llega una nueva temporada de sequía en enero.

“La ciudad amerita un proceso de emergencia dado que las actuales lluvias no devolverán el embalse de Chingaza a niveles normales antes de la nueva temporada de sequía en enero. Abordar un problema tan complejo para millones de habitantes no es fácil. Medidas de largo plazo se pueden comenzar a implementar: revitalizar la selva amazónica hasta su borde occidental, desestimular la expansión urbanística, mejorar el río Bogotá; pero son de largo plazo”, escribió.

Trino presidente Petro Foto: captura de pantalla cuenta x: @GustavoPetro

Acueducto de Bogotá: "Racionamiento se podría endurecer entre diciembre y enero de 2025"

Con el regreso del esquema de racionamiento de agua diario, la gerente del Acueducto, Natalia Avendaño, dijo que reducir las restricciones cuando mejoraron las condiciones no significaba "relajarse" en cuanto al ahorro voluntario de agua en la ciudad.

Esto, sumado a que la temporada de lluvias que se esperaba después de mitad de año no ha tenido el impacto pronosticado, de acuerdo con Avendaño. Mencionó que, por eso, el cuidado del agua es una "corresponsabilidad" de todos los ciudadanos. Habló, además, de endurecer el racionamiento hasta final del 2024.

“Seguimos en razonamiento, no nos hemos ido del racionamiento. Que hayamos espaciado los días de restricción con un día de por medio, pues la idea no era que fuera una señal para relajarse, era una señal de que habíamos tenido una recuperación en el nivel de los embalses y que, efectivamente, era también una señal para que los ciudadanos tuviéramos esa corresponsabilidad. Que no fuera solo restricción, sino también ahorro voluntario, pero lastimosamente las lluvias no llegaron; las lluvias que se suponía que iban a ser intensas desde el mes de julio. Por el contrario, lo que fueron fue cada vez menos”, indicó.

De hecho, la gerente del Acueducto dijo que agosto fue el más seco de los últimos 55 años y en lo que va de septiembre “no se ha llegado ni al 20 % del promedio histórico”. En ese sentido, aseveró que es una obligación cuidar el agua porque ya “no alcanza”; recalcó que, históricamente, los meses que vienen son los que tienen menos lluvias, por lo que Bogotá se tiene que preparar..