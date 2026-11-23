Nuevos cuestionamientos sobre la formación académica de la representante a la Cámara Claudia Teresa Romero Nader fueron expuestos por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien aseguró que esa organización recibió documentos que presentarían presuntas inconsistencias en sus títulos académicos.

En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, Bustos explicó que la información llegó a la organización por parte de personas que habrían tenido cercanía con la congresista, tanto durante su paso por la administración pública como en etapas posteriores. Según indicó, quienes entregaron los documentos solicitaron mantener su identidad en reserva.

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"Estos documentos, que hasta ahora no he visto publicados en ningún medio de comunicación, fueron entregados a la Red de Veedurías de Colombia por personas que habrían tenido alguna cercanía con ella y que han solicitado mantener su identidad en reserva", manifestó.

El presidente de la organización señaló que entre los elementos recibidos habría documentos relacionados con su formación como bachiller, específicamente un diploma y un acta de grado atribuidos al Liceo Universitario Juan Manuel Méndez Bechara. Según Bustos, ambos presentarían inconsistencias en la información consignada.

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Las presuntas inconsistencias en los documentos académicos

Durante la entrevista, Bustos mencionó una posible contradicción entre la fecha de nacimiento de Claudia Romero, el 23 de septiembre de 1989, y la fecha de expedición de uno de los documentos, que correspondería a 1998.

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De acuerdo con su explicación, esa diferencia supondría que el documento fue expedido cuando la congresista tenía aproximadamente nueve años. También cuestionó que los documentos aparecieran identificados con su número de cédula de ciudadanía, pese a que, para entonces, todavía habría sido menor de edad.

"Entre 1989 y 1998 transcurrieron apenas nueve años. Es decir, habría comenzado a estudiar su bachillerato antes de haber nacido, dos años antes, precisamente", afirmó Bustos al explicar las inconsistencias que, según dijo, encontró en los documentos.

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Foto: suministrada.

El veedor agregó que la revisión no se limita a establecer la autenticidad de los diplomas, sino también a determinar si estos habrían sido utilizados anteriormente para acreditar requisitos académicos en procesos de vinculación laboral con entidades públicas.

Piden establecer el uso de los documentos

Pablo Bustos indicó que la Red de Veedurías adelanta verificaciones para establecer la procedencia de los documentos y determinar si fueron presentados para acceder a algún cargo público. En ese contexto, mencionó que una de las líneas de revisión está relacionada con posibles registros en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

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"Lo que estoy señalando es que estos documentos, tanto el diploma como el acta de grado, posiblemente habrían sido utilizados para acceder a algún cargo público anteriormente. Ese es precisamente uno de los aspectos que estamos verificando", explicó.

Los señalamientos se conocen en medio de otros cuestionamientos sobre la formación académica de la representante. Este 23 de noviembre también trascendió una denuncia relacionada con un supuesto diploma de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, institución que, según la información divulgada, indicó que Claudia Romero no figura en sus registros académicos.

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La congresista, por su parte, aseguró que nunca estudió esa carrera en la Javeriana y afirmó que el documento que circula a su nombre es falso. También manifestó que presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el origen del diploma y se declaró víctima de la circulación de ese documento.