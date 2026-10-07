Piden que Plan de Desarrollo incluya formación de la Constitución en colegios

Mediante un derecho de petición, la iniciativa ciudadana Protejamos la Constitución le solicitó a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, y al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, incluir una Estrategia Nacional de Formación Constitucional en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

Con esta estrategia se busca que se cumpla el mandato constitucional previsto en el artículo 41 para que en todos los niveles educativos de preescolar, básica y media se enseñen las bases y principios constitucionales, y que esta estrategia tenga lineamientos efectivos y verificables.

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“La Constitución colombiana tiene una particularidad, obliga a que la Constitución se enseñe. Suena obvio, lo curioso es que 35 años después no sabemos públicamente cómo se está verificando que esa obligación se cumpla. Está en el artículo 41. Dice que en todas las instituciones educativas, oficiales y privadas es obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Además, deben fomentarse prácticas democráticas para aprender los principios y los valores de lo que es la participación ciudadana. Es obligatorio desde 1991, pero buscamos un dato público consolidado que permita saber cuántas instituciones cumplen esta obligación y no lo hemos encontrado”, aseguró la excandidata vicepresidencial Edna Bonilla y fundadora de Protejamos la Constitución.

Se espera que en esas cátedras, los niños, niñas y adolescentes puedan entender temas como sus derechos y deberes, los límites al ejercicio del poder, la separación de poderes, el papel de los jueces y la participación ciudadana, y el trámite de las diferencias dentro de las reglas democráticas, entre otros.



El derecho de petición solicita a las entidades competentes cinco acciones: que la Estrategia Nacional de Formación Constitucional y Ciudadana se incorpore en las bases, programas y articulado del próximo Plan Nacional de Desarrollo, conforme a la propuesta ya remitida a los funcionarios; que el Ministerio de Educación informe qué instrumentos utiliza actualmente para verificar el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución y del artículo 14 de la Ley 115 de 1994 en los establecimientos educativos; que precise cuántos de ellos reportan hoy el componente de estudio de la Constitución e instrucción cívica, en qué formato lo hacen y si existe un dato nacional consolidado, debiendo declarar expresamente si dicha información no existe o no se recoge; que indique si el Ministerio ha enviado al Departamento Nacional de Planeación alguna propuesta sobre formación constitucional y ciudadana para el próximo Plan Nacional de Desarrollo y, de ser así, cuál es su contenido; y que se señale fecha y espacio para presentar personalmente la propuesta ante el equipo técnico del Ministerio.